PÄEVAKÄPP ⟩ Aita stressis Nitrot ja paku talle kodu

Nitro teekond Pesaleidjas pole just kõige roosilisem olnud. Nimelt on kiisuke kohutavalt suures stressis, mille tõttu vabapidamistoas elades tekib tal nohu. Seejärel kolib ta puuri ravile, kuid terveks saades ja tuppa naastes tuleb nohu tagasi. Sellist nõiaringi on Nitro juba mitu kuud käinud ja nüüd oleks vaja sellest välja tulla!

Nitro on oma iseloomult veel arglik kiisu ja algul oli ta ka päris tusane ja metsik. Mida aeg edasi, seda rohkem on hakanud ka Nitro inimesi usaldama. Kui kiisule konservi anda siis enam ei kostu sealt kõva urisemine, vaid Nitro tuleb rahulikult uudistades lähemale ja vaatab sind oma nukrate silmadega. Nitro on suuteline aga palju suuremateks edusammudeks ja omas kodus saaks temast kindlasti aja möödudes üks sõbralik kiisu. Nitro keha kaunistab uhke must-valge pikakarvaline kasukas, mis lausa kutsub ennast silitama. Anna arglikule Nitrole võimalus saada just Sinu uueks parimaks sõbraks!