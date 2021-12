Kuigi pühade aeg hakkab vaikselt mööda saama, siis uusaastapidustused veel kestavad ning seetõttu on paslik meelde tuletada mõned põhitõed lemmikute kaitsmiseks.

Loomaomanikud teavad, et külluslikult kaetud peolaud ahvatleb neljajalgseid sõpru ning mitte kõik ei suuda laua all paluvale koerale või kassile maiuspala keelata. Ent pühadeperioodil vastutustundetult jagatavad maiuspalad ja teatud toiduained võivad looma enesetundele ja tervisele väga halvasti mõjuda. On oluline teada, millised ohud lemmikloomi ähvardavad ja kuidas neid vältida.

Nestle Purina Petcare Balticsi loomatoidu kommunikatsiooni eest vastutav Anita Leban rõhutab, et lemmikloomi ohustavad pühade ajal mitmed hädad, mistõttu on vaja nende peremeeste teadlikkust ja proaktiivset tegutsemist probleemide tõkestamiseks: «Õnnelik loom on ennekõike terve loom, sellepärast soovivad kõik omanikud tagada oma neljajalgsete sõprade kvaliteetse toitumise, liikumise ja sotsialiseerumise. Pühadeperioodil unustame olulised ohutusreeglid vahel siiski ära, kuid soov valmistada lemmikloomale rõõmu inimeste delikatessidega võib kurvalt lõppeda.»

Leban toob välja peamised riskitegurid ja annab nõu, kuidas neid vältida.

Väldi toksiine sisaldavaid toiduaineid

Mõningates pühade ajal kasutatavates toiduainetes, nagu šokolaadis, viinamarjades ja rosinates, sibulas ja küüslaugus leidub toksiine, mis on inimestele täiesti ohutud, kuid loomadele ohtlikud.

Näiteks tume šokolaad sisaldab väga suures kontsentratsioonis teobromiini – alkaloidi, mis ei avalda inimesele mingit negatiivset toimet, küll aga võib koertel ka väikeses annuses tõsise haiguse põhjustada. Mürgised on ka jõulutähe lehed. Ära lase lemmikloomal neid süüa.

«Looma šokolaadimürgituse vältimiseks ära pane šokolaadi kuuse alla, kust koer selle hõlpsasti üles võiks leida. Samuti jälgi, et šokolaaditükke ega šokolaadi sisaldavat toitu ei oleks jäetud loomale kättesaadavatesse kohtadesse. Kui loom on siiski pool tahvlit või rohkem tumedat šokolaadi nahka pistnud, jälgi teda ja pöördu mürgistussümptomite ilmnemise korral kohe veterinaari poole,» soovitab Anita Leban, toonitades, et kõige ohtlikumad on loomade jaoks tume šokolaad ja kakaopulber – neid inimese armastatud toiduaineid ei tohi mingil juhul lemmikloomadega jagada.

Sama kahjulikud on loomadele ka alkoholi sisaldavad kompvekid ja alkohoolsed joogid. Neid tooteid ei tohi lemmiklooma menüüs kindlasti olla.

Loomale kahjulikud toiduained: šokolaad;

viinamarjad;

rosinad;

sibul;

küüslauk;

kakaopulber;

alkohol.

Piira loomadele antavaid peolauajääke

Mõnele loomaomanikule või külalisele meeldib lemmiklooma hellitada, andes talle laualt mõni pala. Leban meenutab, et inimeste toit sisaldab sageli maitseaineid, mis ei ole loomadele tervislikud. Iseäranis tuleb vältida erinevaid roogi, mille valmistamisel on kasutatud sibulat või küüslauku, samuti neid, mis sisaldavad rosinaid või viinamarju. Kõik need toiduained sisaldavad loomadele mürgiseid toksiine, mistõttu ei tohiks neid lemmikloomadele mitte mingis vormis anda.

Veel üks asi, mis nõuab loomaomanike täiendavat tähelepanu, on mitme päeva vanuste toidujääkide andmine loomale. «Tuleb olla kindel, et söök on tarvitamiseks kõlblik, st sellel puudub hallitus ja muud riknemise tundemärgid. Seesugune toit ei ole enam tervislik ei inimesele ega loomale,» hoiatab Leban.

Kõige tervislikum ja lemmikloomale sobivam lahendus oleks jätkata pühade ajal tavapärast režiimi ning toitumist oluliselt mitte muuta – mitte «rikastada» looma söögikaussi peolaua jääkidega või siis vähemalt säilitada tasakaal ja jagada sümboolselt vaid mõni hea palake.

«Loomad on oma söögiga harjunud, sellepärast võib nende seedetrakt järsu menüümuutusega streikima hakata, looma rütm läheb paigast ja pererahvas peab täiendavaid jalutuskäike kavva võtma,» ennetab Purina spetsialist.

Vaata pühadedekoratsioone looma perspektiivist

Vilkuvad tulukesed, küünlad ja rippuvad kaunistused tõmbavad looma tähelepanu ja meelitavad nuusutama, hammustama või mängima. Anita Lebani sõnul peavad kõik dekoratsioonid olema korralikult kinnitatud, et need maha ei kukuks, kui loom neid uudistab. Kui jätad lemmikloomad järelevalveta koju, tuleb kõik elektrilised kaunistused vooluvõrgust välja lülitada. Eriti oluline on tagada põlevate küünalde ohutu kasutus – mitte kunagi ei tohi ei loomi ega lapsi jätta järelevalveta tuppa, kus on lahtine leek.

«Lemmikloomi köidab iseäranis kaunistatud kuusk – kassid püüavad selle otsa ronida ja seda närida, koerad võivad kuusejalas olevat vett juua püüdes puu ümber ajada ja viga saada. Et pühadekaunistustel ja lemmikloomadel oleks turvaline olla, püüa loomale uut objekti tutvustada, jälgi tema käitumist ja keela, kui näed, et neljajalgne semu teeb ohtlikke asju. Ühtlasi tasub hinnata kuuse stabiilsust – see peab olema kinnitatud nii, et loom ega laps ei saaks seda liigutada ega ümber ajada,» ütleb Leban.

Külade ja talude jõuludekoratsioonid meelitavad ligi ka metsloomi, kes võivad end valguskettidesse mässida ning põhjustada kahju nii inimestele kui ka endale. Enamasti juhtub seda sõralistega, kes ei ole veel sarvi maha ajanud. Kui loom on kaunistustesse kinni jäänud, tuleb abi kutsuda, mitte püüda teda ilma teadmiste ja kohaste tööriistadeta päästa.

Kanna hoolt loomade emotsionaalse enesetunde eest

Anita Lebani jutu järgi võib pühade periood mõnele lemmikloomale märkimisväärset stressi põhjustada, sest koju tuleb palju inimesi, müra on rohkem ja rutiin muutub. Oluline on, et loomal oleks vähemalt üks ruum, kus ta saaks häirimatult viibida, kuni ta pühade atmosfääriga harjub.

Ühtlasi on tähtis selgitada saabunud külalistele, millised on looma söötmise ja mittesöötmise reeglid, millal ja mis tüüpi toiduaineid talle anda võib. «Soovitaksin lastele meelde tuletada, et šokolaad ja kompvekid ei ole kutsule sobilik toit ning kui nad väga tahavad talle maiuspala anda, tasub eelistada mõnda loomakrõbinat või spetsiaalselt loomade jaoks mõeldud maiuspalasid. Nii kaitsed oma looma juhusliku mürgistuse eest,» annab Leban nõu.