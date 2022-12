TASUB TEADA ⟩ Tavalised toiduained inimese toidulaualt, mida koer kindlasti süüa ei tohi

Vilkuvad tulukesed, küünlad ja rippuvad kaunistused tõmbavad looma tähelepanu ja meelitavad nuusutama, hammustama või mängima. Anita Lebani sõnul peavad kõik dekoratsioonid olema korralikult kinnitatud, et need maha ei kukuks, kui loom neid uudistab. Kui jätad lemmikloomad järelevalveta koju, tuleb kõik elektrilised kaunistused vooluvõrgust välja lülitada. Eriti oluline on tagada põlevate küünalde ohutu kasutus – mitte kunagi ei tohi ei loomi ega lapsi jätta järelevalveta tuppa, kus on lahtine leek.

«Lemmikloomi köidab iseäranis kaunistatud kuusk – kassid püüavad selle otsa ronida ja seda närida, koerad võivad kuusejalas olevat vett juua, püüdes puu ümber ajada ja viga saada. Et pühadekaunistustel ja lemmikloomadel oleks turvaline olla, püüa loomale uut objekti tutvustada, jälgi tema käitumist ja keela, kui näed, et neljajalgne semu teeb ohtlikke asju. Ühtlasi tasub hinnata kuuse stabiilsust – see peab olema kinnitatud nii, et loom ega laps ei saaks seda liigutada ega ümber ajada,» ütleb Leban.

Külade ja talude jõuludekoratsioonid meelitavad ligi ka metsloomi, kes võivad end valguskettidesse mässida ning põhjustada kahju nii inimestele kui ka endale. Enamasti juhtub seda sõralistega, kes ei ole veel sarvi maha ajanud. Kui loom on kaunistustesse kinni jäänud, tuleb abi kutsuda, mitte püüda teda ilma teadmiste ja kohaste tööriistadeta päästa.

Kanna hoolt loomade emotsionaalse enesetunde eest

Anita Lebani jutu järgi võib pühade periood mõnele lemmikloomale märkimisväärset stressi põhjustada, sest koju tuleb palju inimesi, müra on rohkem ja rutiin muutub. Oluline on, et loomal oleks vähemalt üks ruum, kus ta saaks häirimatult viibida, kuni ta pühade atmosfääriga harjub.

Ühtlasi on tähtis selgitada saabunud külalistele, millised on looma söötmise ja mittesöötmise reeglid, millal ja mis tüüpi toiduaineid talle anda võib. «Soovitaksin lastele meelde tuletada, et šokolaad ja kompvekid ei ole kutsule sobilik toit ning kui nad väga tahavad talle maiuspala anda, tasub eelistada mõnda loomakrõbinat või spetsiaalselt loomade jaoks mõeldud maiuspalasid. Nii kaitsed oma looma juhusliku mürgistuse eest,» annab Leban nõu.