PÄEVAKÄPP ⟩ Grumpy Cati teisik Hurmaa tahaks väga omale kodu leida

Hurmaa on väga armas, uudishimulik pisikest kasvu kassike, kes armastab rahulikku paitamist ja isegi süllevõtmist. Ta on malbe loomuga kiisu, kellele meeldib aega veeta pikutades ja pai nautides. Lisaks on ta lemmiktegevus köögis söögitegemisel osaleda - sööjana.