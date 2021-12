Soomes nakatus koroonaviirusega esimene kass

Proov võeti kassilt, kelle omanik kahtlustas, et looma on nakatanud inimesed. Peremehe sõnul tunneb kass ennast juba paremini.

Mida teha, kui kahtlustate, et lemmik on nakatunud?

Koroonaviirust on tuvastatud mitmel loomaliigil üle maailma. Lemmikloomade nakkustest on teatatud peamiselt koertel ja kassidel. Soome toidu- ja ravimiameti andmetel on need loomad olnud enamasti tihedas kontaktis nakatunud pereliikmega, mistõttu kahtlustatakse, et haigus kandub nakatunud inimeselt lemmikloomale.