Tõeline vedamine: oma koju nälgima jäetud loomad päästeti pühade eel

Eestimaa loomakaitse liidu vabatahtlike sõnul ollakse juba harjunud, et jõulude, aastavahetuse ja teiste suurte pühade ajal saadakse teateid ja abipalveid tavapärasest rohkem.

Selle dalmaatslase tõugu koera lugu sai tegelikult alguse juba augustis, kui omanik temast ise loobuda soovis, kuid loomakaitsjad ei osanud esilagu kahtlustadagi, et selle loo taga võib peituda midagi hoopis jubedamat. «Koera oli üle vaadanud ka PTA ametnik, teinud miskid ettekirjutused ja ei osanud mõelda kuidagi, et tegelikult on selle koera elu põrgu ning lisaks talle korteris ka saatusekaaslased,» kirjutatakse sotsiaalmeedias.

Lugu sai uue pöörde jõululaupäeva eel, kui koeraomanik viidi haiglasse ning ta taas loomakaitsjate poole abi saamiseks pöördus. Vabatahtlikud läksidki kohapeale olukorda kontrollima, kuid seal avanes õõvastav vaatepilt. «Koer ootas jalad ristis ning tormas õue, kus ta pissis mere ja kakas välja plastikusegust väljaheidet. Miks, see selgus juba korterisse sisenedes. Kohutav hais, loomade väljaheited ja rämps....»

Kohapeal avanenud vaatepilt. FOTO: Eestimaa loomakaitse liit / Facebook

Naabritega kõneldes selgus, et olukord on selline olnud juba aasta aega. «Koera olla peetud peamiselt toas ja puuris, õues käidud väga harva, kui sedagi. Õues käimine muutus veidi tihedamaks siis, kui PTA käis koera kontrollimas.»

Koer oli sotsialiseerimata ega osanud rihma otsas jalutada, kuid õnneks pole ta kuri.

Läbi juhuse avastasid loomapäästjad, et majas on peale koera veel hooletusse jäänud loomi, kellest haiglasse viidud omanik aga neile sugugi rääkida ei tahtnud. Saatus, mis neid üksi koju jäänud loomi aga oodanud oleks, olnud kohutav. «Vaatepilt, mis teisest toast avanes, oli veel hullem. Üks sõbralik kass oli lahtiselt, kuid teine kass suletud tavalisse väikesesse transpordipuuri, kus tal puudus nii söök kui vesi ja pissimiskast. See kass oli lihtsalt jäetud kinnisesse puuri ootama oma piinarikast lõppu! Küülik oli puuris, heina tal enam polnud, kuid üks õun ja vesi olid olemas. Mõne päeva vast oleks vastu pidanud enne hinge heitmist,» kirjeldasid loomapäästjad.

Päästetud kass. FOTO: Eestimaa loomakaitse liit / Facebook

Õnnetud loomad viidi Tartu kodutute loomade varjupaika, kuhu tulid olukorda fikseerima ka PTA ametnikud. Varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar rääkis Tartu Postimehele, et kasside olukord oli varjupaika jõudes parem, kuna tavaliselt peavad hiirekuningad paremini rasketele oludele vastu. Kurvastust tekitas aga koera olukord, kes suures hädas oli endale sisse söönud ka plasti. Samas tõi Roosaar välja, et pooleteistaastasele koerale on juba uus kodu leitud.

Loomakaitsjad julgustavad naabreid ja lähedasi, kes midagigi loomade väärkohtlemisega sarnast kahtlustavad, neile sellest teada andma. «Probleemiks pole ainult kutsikavabrikud, kus kümned loomad on hädas. Sellised majapidamised, kus omanikul on kasvõi mõni üksik loom, kuid tema pidamistingimused alla igasugust normaalsust, on veelgi suuremaks probleemiks. Näib, et lasteasutuses töötava kena naisterahva fassaadi taga peitub tegelikult loomade väärkohtleja,» sõnasid nad, et fassaadist ei tasu lasta end petta.