TEEME SELGEKS! ⟩ Kuidas pauku kartvat koera maha rahustada?

«Hirm valjude helide nagu äike, ilutulestik, sireenid ja muu sellise ees võib olla väga tugev ning häirida koera ja ka omaniku elu väga tugevalt. See, et valjud ja tundmatud helid meid ehmatavad, on tegelikult loomulik, sest signaliseerib ohtu. Koerte puhul on leitud ka tõulisi eelsoodumusi,» selgitab Petcity Eedeni loomakliiniku loomaarst Kertu Kivirand.