ARVAMUS ⟩ Ilutulestik – ühtede hetkeline rõõm teiste kannatuste hinnaga

Küsimus on nüüd selles, kas need, kellele ilutulestik ei sobi, on piisavalt väärtuslikud, et ühiskonnana otsiksime ja leiaksime teised viisid uuele aastale vastu minna. Üks võimalus on valgussõu, et ära jätta kogu müra. Meist kumbki pole ühelgi taolisel valgusetendusel käinud. Ühest küljest võib see muuta skeptiliseks, sest iga uus ja tundmatu asi muudab valvaks ning võib tekib tunne, et selline lahendus on kindlasti halvem kui tuttav ja traditsiooniline ilutulestik. Teisalt võiksime olla põnevil. Isegi, kui alguses on tegu millegi mitte kõige vingemaga, siis korraldajad ja tehnoloogilised võimalused arenevad ning ühel hetkel tehakse nii vingeid valgussõusid, et ainuke küsimus, mis jääb, on see, et miks me varem selle peale ei mõelnud.