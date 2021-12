Loomaarst vastab: miks koer ühtäkki kurjaks muutunud on?

Tere. Meil peres prantsuse buldog. Ta on väga ettearvamatu. Ostsime Riiast. Kindlasti oli koertevabrikust. Väiksena oli nii nunnuke ja heatahtlik, lasi talvel riideid selga panna ja pesta. Nüüd on muutunud - ei luba pesta ega riideid selga panna. Küüsi käime arstil lõikamas kaela kaitsega. Hammustab kohe kõvasti, eriti hüppab kinni mehesse. Ei luba õhtul voodisse. Tõmbab tekki pealt ära. Tal kõhunääre ei tööta ja saab eritoitu ja rohtusid. Kas see võib seda põhjustada? Magama panna ei tahaks.