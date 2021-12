Aita Sillamäelt päästetud koeri: ühe koera raviks kulub ligi 300 eurot

Hiljuti päästeti Sillamäelt ligi 100 chihuahua-laadset koera, kes kosuvad praegu Varjupaikade MTÜ Tallinna ja Pärnu varjupaikades. Väga paljud suure südamega inimesed on varjupaiga poole pöördunud küsimusega, kuidas koertel läheb ning kas on võimalik neid kuidagi aidata.

Pisikesed on nüüdseks läbinud veterinaarse ülevaatuse, mille käigus selgus, et paljudel koertel on silmaprobleemid, kümnel loomal ravimata silmatraumad ning ühel koeral tuleb silm eemaldada. Enamus vanemaid koeri vajab hambaravi, osad ka suukirurgiat, paar looma aga ortopeedi- ja neuroloogi abi. Ligi pooltel koertel on nabasong, ühel koeral tuli eemaldada mädaemakas.