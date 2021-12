PÄEVAKÄPP ⟩ Müstiline Rachel soovib käia oma poegade jälgedes

Kas tegu võib-olla ebausuga? Räägitakse ju, et must kass toob hukatust või jäävad need jutud pigem Halloweeni aega. Näiteks iirlased aga usuvad, et mustad kassid toovad hoopis õnne. Fakt on see, et musta kasukaga kassid on aastaid olnud inimeste jaoks müsteeriumiks ja nad on erilised.

Ka Rachel on Pesaleidja vabatahtlike jaoks veel müsteeriumiks. Kui ta kassituppa jõudis, saadi kohe aru, et tegu on vaba hingega. Igal võimalusel püüdis Rachel puurist välja joosta ja tema kinni püüdmine ei olnud kindlasti lihtne. Püügipuuris oli ta enda otsmikku vigastanud ja see on väike meenutus kunagisest tänavaelust.

Rachel ei ava ennast kõikidele. Tema ootab inimest valge transpordipuuriga, kes lubab talle armastust ja hoolitsust ka siis, kui päevad on vihmased ja käpahoobid tugevad. Rachel, nagu ka kõik teised arad kassid ei löö ega sisise sellepärast, et vihkaks inimest, vaid suurest hirmust. Iseennast on raske ületada, sest üle enda varju ei jaksa keegi hüpata. Rachelil on see vari küll veel pikk, aga kõik soovivad päeva lõpuks rahulikku kohta, armatavat inimest ja head kõhutäit.

Rachel on vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibistatud ning saanud ka parasiitide vastase tõrje.