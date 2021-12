EESKUJU ⟩ Nõmme linnaosa valitsus loobub aastavahetuse ilutulestiku korraldamisest

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on linnaosa keskse ilutulestiku ära jätmise põhjuseid mitmeid.

«Ühest küljest on Nõmme valdavalt tasane, eramajade ja kõrgete mändidega piirkond, mis on ebasobilik ilutulestiku ohutuks kasutamiseks. Teisest küljest on aasta-aastalt läbivaks probleemiks ilutulestikuga kaasnev müra- ja keskkonnareostus nii aastavahetusel kui pühade ajal üldiselt. Seetõttu kutsume Nõmme inimesi üles veetma pühi rahulikult koos perega ja pürotehniliste toodete ostmise asemel suunama seda raha hoopis heategevusse,» selgitas Paeveer.

«Seda, et ilutulestik on koertele stressitekitav, teavad vist kõik. Koerad on inimesega kõige lähedasemalt seotud loomaliik ja neil on õnneks valjuhäälsed eestkõnelejad ning seltsilised. Aga mida tunnevad või kellelt leiavad lohutust asulate sees ja selle ümbruses elavad metsloomad ja linnud? Kõik elusolendid, kes näevad ja kuulevad, on valgussähvatustest ja paukudest häiritud,» tõi MTÜ Nõmme Loodusmaja juhataja Lada Mehikas välja veel ühe olulise põhjuse ilutulestikust loobumiseks.

Kõigile neile, kes on siiski otsustanud aastavahetust ilutulestikuga tähistada, paneb Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet südamele, et pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut. Alkoholijoobes või tugeva tuulega on keelatud ilutulestikuga tegelemine.