LEMMIKLOOM ⟩ Lemmikute jõulud

Hea meel on tõdeda, et lugejad võtsid konkursi hästi vastu ning meile saabus 88 jõulumeeleolus looma pilti. Kuigi säravate kuuskede all ja jõulukaunistuste keskel ootasid pühi nii koerad, kassid, rotid kui ka papagoid, olid hiirekütid siiski kõige ülekaalukamalt esindatud.