TASUB TEADA ⟩ Toidud, mida koer jõululaualt kindlasti näpata ei tohiks

Kiviranna sõnul leidub jõululaual koerale mitmeid erinevaid ohte. «Jõululaual on mõistlikum hoida silm peal ja seletada ka heasoovlikele sugulastele, et koeral on oma toit ja lauajäägid võivad hoopis tema tervist kahjustada. Nii hoiame kokku nii kliinikuarvete kui oma närvide pealt,» tuletab Petcity Eedeni loomakliiniku veterinaar koeraomanikele meelde.