Koerajuht Ene on varasemalt Instagramis rääkinud, et iseloomult pole Villu mingi leebeke, hoopis paras frukt, kellele meeldib aeg-ajalt oma arvamust avaldada. Villule on kõige põnevam jälge ja lõhna ajada ja asju otsida, samuti meeldib Villule hammustada. Villu on oma energilisusele vaatamata kuulekas koer, sest teab, et eduka soorituse eest saab ta Enega mängida.