Miks kassid vannituppa trügivad, kuigi kardavad vett?

Tavaliselt kipuvad kassid vannituppa siis, kui omanik läheb pesema. Fakt on see, et selles ruumis pannakse vajalike hügieeniprotseduuride tegemiseks uks enda järel kinni. Kuid kassil hakkab sel hetkel väike paanika. «Mida mu inimene seal teeb?»

«Äkki ta sööb seal salaja midagi maitsvat või äkki on seal mõni teine ​​kass ja ta silitab teda? Mis siis, kui seal inimesega midagi juhtub? Ei, me peame kategooriliselt ja häälekalt nõudma, et nad meid sisse laseksid ja saaksime kõike kontrollida.»

Üldiselt on suletud uste probleem kasside jaoks tavaline. Kui omanik ei pese, võib kass ikkagi vannituppa lihtsalt mängima pugeda. Seal on ka igasugu torusid, mille peal ja vahel saab turnida ning vahel vetsupaber lausa palub ennast lahti rullida.

Kass võib ka vannitoast magamiskoha otsida, kui teistes tubades on lärm ja keegi pidevalt segab. Meie lemmikloomad võivad soovida lihtsalt kraanist värsket vett juua, eriti kui see tilgub ja nad on sellest asjaolust juba teadlikud.

Ka pesukorvis olevad määrdunud riided võivad kasse meelitada. Mõnele nurrujale meeldib ennast lähedase inimese riiete peale magama sättida. Ja pesukorvis on neid nii toredalt palju ja kõik puha tuttava lõhnaga. Mõnele kassile meeldib kraanikausis magada. sest see on ju kasti analoog: kitsas, aga hubane. Peaasi, et kraani ei avataks.