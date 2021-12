PÄEVAKÄPP ⟩ Kassitoa kuningas Jax ootab oma kodu juba liiga kaua

Jax on uudishimulik ja nüüdseks suhtub inimestesse väga rahulikult. Ta ei tuli küll ise pai küsima, sest ta on ju kuningas ... inimene peab ise lähemale tulema! Aga kui juba keegi lähedal on, siis ei jookse Jax minema ega peida end ära. Lihtsalt jääb sind oma suurte roheliste silmadega uurima. Vahel saab talle väga lihtsalt pai teha, Jax ei susise ega kakle. Mõnikord, kui kuningal on vastav tuju, võib ta ka inimesega mängida.