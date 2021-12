6 ideed, kuidas jõuluaega loomasõbralikult tähistada

1. Kata jõululaud täistaimse toiduga. Poest leiab vegan versioonis nii jõulukapsast kui verivorste. Kui veganpiparkoogid pole meie kauplustes midagi uut, siis tänavu on poelettidele lisandunud taimne piparkoogiglasuur. Kes aga soovib ise köögis aega veeta, leiab internetist palju põnevaid retsepte. Retseptiideid ja tootesoovitusi leiab ka Facebooki ürituse «Loomasõbralikud jõulud 2021» alt.

2. Tee kingitusi, mis ei sisalda loomseid koostisosi. Tänase tarbimiskultuuri taustal tasuks mõelda, kas ja mida üldse kinkida. Kui otsustad siiski lähedast kingitusega üllatada, vali loomasõbralik kingitus, mis on prii loomsetest koostisosadest. Kingikotti võib pista näiteks heategevuslikke meeneid loomakaitseorganisatsioonidelt. Asjade asemel võiks kinkida hoopis elamusi, näiteks ühine õhtusöök, teatrikülastus või retk loodusesse.

3. Ära unusta oma neljajalgseid sõpru. Pühade periood on ühest küljest täis sigimist-sagimist, aga teisalt aeg, mil soovime panna jalad diivanile ja rahus jõulufilme vaadata. Mõlemal juhul tuleb mõelda oma lemmiklooma peale, et tema jõulustressi käes ei kannataks ega tunneks end üksikuna. Miks mitte võtta pühade puhul ette pikem jalutuskäik koeraga, et temagi saaks midagi toredat kogeda!