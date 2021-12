Loomaarst vastab: kas kassiga peab jalutamas käima?

Mõned inimesed panevad oma kassi rihma otsa ja käivad temaga õues jalutamas. Kas sel moel kassi õues käimisega harjutamine on hea mõte või on see pigem kahjulik harjumus?

Kui olete valmis kassiga tõesti iga päev rutiinselt jalutama, on see suurepärane võimalus kassi elu rikastada. Harjumine võib võtta aega, kuid kui kass jalutamist naudib, on see tema heaoluks äärmiselt kasulik.