PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Melody soovib jõuludeks koju saada

Melody lugu on kurvavõitu. Tal pole kunagi olnud oma päriskodu. Melody leiti Narvast ning keegi ei tea, kui kaua ta pidi ootama tänaval, trotsima ilma heitlikku meelt ja muretsema, kust tema järgmine toidukord tuleb. See tähendab ka, et Melody pole saanud veeta mitte ühtegi jõulupüha armastava pere juures.

Ta on seeniorkass, umbes 8–9 aastane, mis tähendab, et ta on juba pea kümnendi pidanud veetma ilma armastava koduta. See on pikk aeg juba inimese jaoks, kuid veelgi pikem aeg kassi jaoks.

Melody on rahuliku iseloomuga kassike. Ta jookseb sulle alati vastu, kui uksest sisse tuled ning ei lahku su kõrvalt enne, kui on saanud paar pikka pai. Samuti tuleb ta kodust lahkudes alati hüvasti jätma, hõõrudes end jalatsite vastu ning vaadates sulle pikalt otsa. Melodys on ka mängukrutskeid alles, püüdes meeleldi maiuseid ja mängides suletutiga.

Melody on vaktsineeritud, kiibistatud, steriliseeritud ning saanud parasiitide vastase tõrje.