Tartumaal jäi kaamera ette haruldane albiinokits

Tartlane Vladimir on kirglik loodusesõber. Mehel on oma rännakutel alati ka kaamera kaasas, et saaks häid leide jäädvustada ja teistega jagada.



Tema kaamerast on pärit kaader albiinokitsest, kes koos pruunikarvaliste isenditega lumes sumpab. Pilt on tehtud Tartumaal.