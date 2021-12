NUNNUMEETER PÕHJA! ⟩ Jääkaruema oma pojaga sulatab südameid

Jääkarud on suurepärased emad. Nad hoolitsevad oma poegade eest üle kahe aasta ja kaitsevad neid agressiivsete isaste eest. Kuigi täiskasvanud jääkarud on peaaegu väiksemat sorti auto mõõtu, on nende pojad sündides vaid veidi üle ühe kilogrammi rasked. Jääkaruemadel jätkub poegade jaoks katkematut hoolt ja hoidmist.

See jääkaruema näitab imeliselt, kuidas oma beebi eest hoolt kanda. Ta soojendab poega kõhu all, hoiab kiivalt käppa peal ja nuhutab, veendumaks, et järglasega on kõik hästi. Ta näitab selgelt välja tõelist emakaru armastust ja hoolt. Lumivalge titekarvaga karulaps on jällegi tõeline beebi: imetleb oma varbaid, tudub magusalt ja uudistab ema kaisust maailma.