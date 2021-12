Veidralt käituv koer päästis imiku elu

Kelly selgitas, et nende koer Henry üritas visalt beebi voodi juurde pääseda ja tüdrukut üles äratada. Lapse vanemad ei saanud algul lemmiklooma käitumisest aru ja olid tema peale pahased. «Mu tütar oli haige ja ma olin koera käitumisest väsinud,» kirjutas naine. Vanemad otsustasid lõpuks siiski beebit kontrollima minna ja nägid, et nende tütrel oli hingamine lakanud. Loom püüdis last ellu äratada.