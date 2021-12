KINGIIDEE! ⟩ Maaliv siga Pigcasso on portreteerinud nii kuningannat kui prints Harryt

Joan Lefson ütles, et märkas Pigcasso maalimisoskust, kui vanad pintslid kogemata maha kukkusid. «Olen alati tahtnud, et Pigcasso looks midagi, aga seda polnud kunagi varem juhtunud,» ütles Lefson. Loom on maalinud sadu teoseid, muuhulgas näiteks portreid Boris Johnsonist ja prints Harryst.