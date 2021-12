VIDEO ⟩ Uskumatu hüppevõime! Ilves püüab kinni lendava linnu

Videoklipist on näha, kuidas ilves sööstab pardiparve poole, kes seepeale ruttu lendu tõuseb. Ilves ei anna aga alla ja hüppab kõrgele õhku, püüdes ühe pardi siiski hambusse. Paraku on kiskja maandumine konarlik ja part pääseb uuesti vabadusse. Mis ühele õnn, see teisele õnnetus.