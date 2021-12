Eesti Kennelliit tõhustab järelevalvet kennelite aretus- ja kasvatustingimuste üle

Eesti Kennelliit taunib asjaolu, et Eestis on kenneleid, kes ei pea kinni tõukoerte aretamisel ja kasvatamisel nõuetekohastest reeglitest ja tingimustest. Kennelliidu ülesanne on kaasa aidata tervete tõukoerte aretus- ning koerte pidamise heade tavade ning loomasõbraliku keskkonna info levitamisele.

Viimasel ajal on Eestis avalikustatud nii mõnedki nn kutsikavabrikud, kus koerte pidamise tingimused on täiesti mitterahuldavad. Eesti Kennelliidu juhatuse esimees Kersti Paju sõnab: «Kennelliit kavatseb tõhustada kennelite üle järelevalvet. Näiteks oleme juba pisteliselt nõudnud enne pesakondade tõuregistrisse kandmist pesakondade ja vanemate DNA-analüüse, et olla kindel põlvnevuse tõesuses. Seda nõuet kavatseme järjepidevalt rakendada ka edaspidi.»

Kennelliit lubab teha omalt poolt kõik, et ebarahuldavates tingimustes aretatavate ja kasvatatavate koerte omanikud avalikustada ning aretusõigustest ja kennelnimest ilma jätta.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) põhja regiooni peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul on väga oluline, et kõik panustaksid sellesse, et Eestis poleks nn kutsikavabrikuid. «Amet on sellel kuul võtnud omanikelt ära nii koeri kui ka kasse, kes elasid väga halbades tingimustes ning olid haiged. Teeme kõik, et need loomad saaksid vajaliku ravi ja leiaksid uue kodu,» kinnitab Kukk.