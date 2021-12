SEATEMP ⟩ Kärssninast piiririkkuja: siit sai ju varem läbi...

Metsseal on suurepäraselt meeles, et tema jaoks sobilik rada läks varem täpselt siit. Ja nüüd, kui sinna tara on ette tekkinud, tähendab see vaid üht. Tuleb veidi vaeva näha, see aed eest rebida ja siis rahumeeli oma teekonda jätkata.



Notsu kasutab nii toorest jõudu, massiga mõjutamist, kõrgushüpet, kui hammastega sikutamist. Kõigi nende meetodite koostoimel annabki aed piisavalt järele, et loom sai ennast sealt läbi upitada ja järgmistele seatempudele suunduda.