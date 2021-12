FOTOD ⟩ 3 aastat kodu oodanud Pipi saab esimesed jõulud päriskodus veeta

Kassitirtsu uus pere kirjutab MTÜ Kasside Turvakodu endise hoolealuse Pipi tegemistest nii: «Tervitused Pipilt! Pipi on ilusti kodunenud. Teise kassiga saab ta hästi läbi ja koeraga on ta nõus isegi ühel diivanil magama (tingimusel, et koer magab).

Pipi uues kodus. FOTO: MTÜ Kasside Turvakodu / Facebook

On selgunud, et Pipi on väga elav ja mänguhimuline, täielik mürakaru. Seega meil toimub kogu aeg jooks ja hüppamine ja millegi tagaajamine. Peamiselt muidugi teevad nad seda tagaajamist kordamööda teise kassiga ise. Varitsevad ja hiilivad ja siis koos jooksevad. Talle meeldivad ka kõik mänguasjad, mis liiguvad ja veerevad. Samuti meeldib talle istuda aknalaual ja vaadata välja.

Söögiisu on tal ikka väga hea, ilmselt sellepärast, et päris algul oli ta stressis ja võttis alla, siis nüüd püüab kõike süüa nii palju kui mahub. Püüame hoida selle koha pealt režiimi. Ta on väga uudishimulik, näiteks kui pannakse mööblit kokku, koristatakse või on muud sellised aktiivsed tegevused, siis on ta kohe asja juures.»