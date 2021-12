Populaarne vandenõuteooria: linnud pole päris, vaid need on masside eksitamise vahendid

Vandenõuteoreetik Peter McIndoe sõnul pole linde tegelikult olemas, vaid linnu moodi asjad on masside elu kontrollimiseks loodud droonid.

Esiplaanil Peter McIndoe:

Kunagi varem võisid linnud olemas olla, aga kusagil alates 1970. aastatest asendasid maailmajuhid need linnusarnaste droonidega. Kes ei usu, vaadaku ise, kuidas need asjad käivad elektritraatide peal end laadimas.

Õnneks on meil internet, kust saab usaldusväärset infot, hoolimata sisalikinimeste katsetest seda lämmatada igasuguse targutavalt eksitava propagandaga. Tänu ausatele ja julgetele inimestele on loodud aktiivne liikumine loosungi all «Birds Aren't Real» ehk «Linnud pole päris». Liikumises osaleb sotsiaalmeedia platvormide kaudu juba sadu tuhandeid inimesi, sest tõde ei saa maha suruda. Otse vastupidi, liikumise organiseerijad soovitavadki hakata karjuma, kui keegi püüab väita vastupidist.

Karjuma ja ähvardama peaks ka siis, kui kohatakse lameda Maa teoorias kahtlejaid või vaktsineerimise pooldajaid. Tõde peab olema kuuldav, lollus tuleb inimestest välja hirmutada.

Õpetliku aktsioonina toimus eelmisel kuul San Franciscos Twitteri peakorteri juures masse haarav protestiaktsioon, milles kästi firma linnukujuline logo muuta millekski muuks, et nende teenus oleks usutavam. Sest linnud pole päris, need on masside eksitamise vahendid.

Lindude kohta tõde kuulutava liikumise algataja on ülikoolist välja langenud 23-aastane Peter McIndoe. Memphise konservatiivses perekonnas sündinud noormehe elutee esimesed 18 aastat kulgesid kodukoolituse õhkkonnas. Seitsme õe ja vennaga koos õpiti maailma kohta, mis on vale ja mis on tõsi. Pereringis arutades vabanesid nad teisi tabanud pettustest. Muuhulgas õpiti, et evolutsiooniteooria on demokraatliku partei kasutatav usuõpetuse vastane ajupesu ja Barack Obama on tegelikult Antikristus. Hollywoodi filmidesse peidetakse vaatajate meelsusi kujundavaid salateateid ja konspiratsiooniteooriaid püütakse hukka mõista nendes edastatava tõe mahasurumiseks.

Peter lahkus kodust 2016. aastal, kui asus õppima Arkansase ülikooli. Seal kohtus ta sotsiaalvõrgustike ja Youtube'i vahendusel peavoolumeediaga. Vestles ja luges postitusi populaarsetes foorumites ning uuris varasemast õpetusest eristuvaid seisukohti.

2017. aasta jaanuaris oli ta sõpradel külas Memphises. Tänaval toimus Donald J. Trumpi inaugureerimist tähistavate konservatiivide marss, mille vastu oli tänavatele kogunenud arvukalt ka Trumpi põlgavaid linlasi. Peter McIndoe tõmbas seinalt maha ühe paljudest suurtest plakatitest ja kirjutas selle tagumisele küljele suurte tähtedega «Linnud pole päris». Nii sai alguse uus, tõde kuulutav liikumine.

Liikumine kogus hoogu ja lindude olematuse sõnum levis USA linnadesse grafiti ning koolidesse ilmunud lendlehtede vahendusel. Sotsiaalmeedias korraldati teabekampaaniaid. Koostöös endise CIA agenti esitanud näitlejaga loodi dokumentaalfilm, milles «tõe poolele» üle tulnud ametnik kirjeldas riigi konspiratiivseid skeeme. Videot on vaadatud juba üle 20 miljoni korra.