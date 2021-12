EHMATAV ⟩ Igal seitsmendal eksootilisel lemmikloomal on zoonoos

«Eksootiliste lemmikloomade patogeenid ja haigused võivad kergesti jääda nähtamatuks ja avastamata, juhul kui just neid spetsiaalselt ei uurita. Kui oleme juba leidnud nii palju zoonoose mõnesaja looma seast, kelle me hiljuti päästsime, siis kuidas on lood nende miljonite endiselt peetavate eksootiliste lemmikloomadega?» küsis van Gennep.

Eestis on regulatsioon veel poolik

Euroopa Liit on loonud ka ohutute ja sobivate lemmikloomade positiivse nimekirja. See on loomade tervise ja heaolu, bioloogilise mitmekesisuse ning rahvatervise ja ohutusega seotud riskianalüüsi põhjal koostatud nimekiri loomaliikidest, kellega on lubatud ELis kaubelda ja lemmikloomadena pidada. Kõik loendisse mittekuuluvad loomaliigid on keelatud.