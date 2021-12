RATSA RIKKAKS ⟩ Naine leidis rannast miljoneid dollareid väärt tüki kašeloti okset

Ainet, mida nimetatakse ka ambraks, kasutatakse luksuslike parfüümide loomiseks. Rannas jalutanud Aida Long pidas väärtuslikku leidu esmalt vees vedelevaks prügiks ja kõndis mööda, kuid naasis siis rannikule, et mass veel kord üle vaadata.

Just siis sai Malaisia naine aru, et tegemist on kašelotti oksega ja tema kogenud kalamehest isa kinnitas tema oletusi. Mees süütas väikese tüki, mis hakkas sulama ja sellest levis meeldivat lõhna.