VIDEO ⟩ See põder näitab oma rünnakuga ilmekalt, miks metsloomadele ei tohi lähedale minna

Need põdrapulli ümbritsevad inimesed on äärmiselt vastutustundetud. Seda arvestades läks neil veel isegi õnnelikult, kuna peale toitmist ja patsutamist arvas põder, et teda rünnatakse ja lükkas agressivse otsustavusega lapse pikali. Hoiatavalt tegi loom veel teisegi ründeliigutuse ja põgenes seejärel tekkinud kisa tõttu minema.