Loomaarst vastab: kuidas aru saada, et olen koera võtmiseks valmis?

Mul on juba pikemat aega soov võtta endale koer. Olen rahuliku elutempoga, armastan koeri väga ning töötan kodust, seega oleks võimalik pühendada lemmikule palju aega. Samas hoiab miski mind ikkagi tagasi ning justkui ei julge seda otsust langetada. Mida sellises olukorras teha? Kuidas aru saada, et olen koera võtmiseks valmis?

Lemmiku võtmine, nagu laste saaminegi, on lõppude lõpuks ikkagi inimese enda tunnetuse küsimus. Kui aeg tundub just kui lõpuks sobilik olevat, võiks ehk esialgu proovida hoiukodu pakkumist. Nii saab kõige tõesema ülevaate loomapidamise igapäevast, samas ootamatuste esilekerkimisel on teada, et loom liigub ikkagi edasi oma päriskoju. Sobivate tuttavate olemasolul saab ehk ka mõneks ajaks koerahoidmise teenust kasvõi puhkuse ajaks pakkuda. Paljud koeraomanikud oleksid sellise pakkumise üle väga rõõmsad. Muidugi tasub ka internetist otsida koeraomanike kogemuslugusid ja ka foorumitest võib nõu küsida.