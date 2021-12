Venelane varastas kassikasvatusest kümnete tuhandete eurode eest kasse

Petturi ohvriks langes Vene Föderatsiooni välisministeeriumis töötanud kassikasvataja. Põhitöö tõttu tuli naisel sageli komandeeringus käia. Just sel ajal, kui ta välislähetuses viibis, astus meistrimees Igor kasside kasvandusse ja varastas loomad. Selgitatati, et kelm on kasvanduses abiks käinud juba mitu aastat, mistõttu teda esmalt üldse ei kahtlustatudki. Kokku varastas mees kaheksa tõukassi.