Botoxi tõttu eemaldati iludusvõistluselt kümneid kaameleid

Detsembris toimuval populaarsel Saudi Araabia kuninga Abdulazizi kaamelifestivalil peetakse ka kaamelite iludusvõistlus. Auhinnaks on 66 miljonit dollarit. Botoxi-süstid, näo tõstmine ja muud kosmeetilised protseduurid kaameli kaunimaks muutmiseks on rangelt keelatud. Korraldajad selgitavad võitja välja kaamelite pea, kaela, küüru ja kehahoiaku järgi.

Sel aastal leidsid korraldajad ja žürii, et kümned kaamelikasvatajad olid ümber kujundanud loomade huuli ja ninasid, kasutanud rinnalihaste tugevdamiseks hormoone ning süstinud loomadele pähe ja huultele täitesüste ning Botoxit.

Võistluste kohtunikud kasutasid spetsiaalset tehnoloogiat, et teha kindlaks, kas loomi on moonutatud. Selle tulemusena eemaldati võistluselt 40 looma. Konkursi korraldajad teatasid, et manipuleerijaid, kes üritasid pettustega konkurssi võita, ootavad karmid trahvid.