Lääne-Harju vallas ehitasid usinad rästad endale ridaelamu

Peremehe sõnul oli tal sauna räästa alla üks laud löödud ja need pesad tekkisid sinna kõik ühe suve jooksul. «Kuna saun paikneb tagaseinaga vastu metsa, siis ei käinud suve jooksul sealt keegi läbi ja nii said linnud segamatult ehitada. Tundub, et üks poolik pesa oli neil seal veel.»