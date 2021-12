VIDEO ⟩ Põhja-Texase suurim sotsiaalmeediastaar on breikiv gorilla Zulu

Dallase loomaaias tantsumaias gorilla on miljonite lemmik. Tema karjäär sotsiaalmeedias sai alguse juba 2017. aastal, kui loomaaia töötajad filmisid vett täis vaannis pladistavat Zolat. Sellest Youtube videost sai ülemaailmne hitt.

Zola armastab vett ja breikimist. Selles lustakas videos pöörleb ta nii, et vett lendab. See armas ja andekas loom armastab tõepoolest tantsida! Kõigepealt ettevalmistus ja keskendumine, seejärel perfektne sooritus.

Tants pole gorilla jaoks hiljuti tekkinud hobi. Alljärgnev video on juba mitu aastat tagasi tehtud. Zola lai südamlik naeratus ja tsentrifuugi kiirusel liikuv keha ei jäta vist ühtegi vaatajat külmaks.

Zola on esinenud ka muusikavideodes. Näiteks on teda näha ansambli «Green Day» muusikavideos «Father of All».