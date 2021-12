Loomakaitsjad hoiatavad võimaliku petturi eest: postitus ringles Tallinna gruppides, kuid ettevaatlik tuleb olla kõigil

Eesti Loomakaitse Selts palub inimestel enne taolise pakkumise vastuvõtmist teha kindlaks, et tegemist on usaldusväärse kasvatajaga ja kutsikad on terved. «Tausta kontrollimata ja lepingut sõlmimata võid saada endale loomalapse kohast, kust tema vaimse ja füüsilise heaolu eest ei ole hoolitsetud. Võimalik on ilma looma saamata lihtsalt rahast ilma jääda - lubatakse väga odavalt või lausa tasuta looma, kuid palutakse raha näiteks dokumentide vormistamiseks, vaktsiiniks, looma saatmise või toomise eest tasumiseks või tuues teisi ettekäändeid,» kirjutab selts sotsiaalmeedias.