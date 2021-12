Loomaarst vastab: kuidas õhtul ja öösel mürgeldavat kassi maha rahustada?

Kuna kassid on videvikuloomad, kelle aktiivsuse kõrgpunkt ongi õhtul ja varahommikul, on öine mürgeldamine neile loomuomane rütm. See aga tähendab, et käitumise muutmine inimese eluviisiga sobilikuks on kassile ebaloomulik ja mõnevõrra keeruline kui mitte võimatu.