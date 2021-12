FOTO ⟩ Erakordne juhtum: kuldnokk aitas rähnil poegi kasvatada

Kuigi juhtub, et kuldnokk võib naabrile ka appi minna ja aidata tal järglaste eest hoolitseda, tuleb teise linnuliigi järglaste eest hoolitsemist ette väga harva. Siiski märgati eelmisel aastal Kanadas, et isane kuldnokk toitis männi-kirjurähni (Dryobates villosus) poegi.

Säärane liikidevaheline abistamine lindude seas väga levinud ei ole ning senised sellekohased teated on jäänud pigem kuulujuttudeks; dokumenteeritud juhtumeid on käputäis. Näiteks on teada üksikud juhud, kui kuldnokk on toitnud teiste värvuliste poegi, rähnide abistamisest leiab teaduskirjandusest kolm kirjet: varasemalt on kuldnokalt abi saanud pähkli-leeträhn (Melanerpes carolinus), täpikrähn (Colaptes auratus) ja haava-kirjurähn (Dryobates pubescens). Tavalisem on linnuilmas teineteise abistamine liigisiseselt, kus pesitsejale võivad abi pakkuda lähisugulased.