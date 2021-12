Raplamaal paljastati tihaste pekki varastav akrobaat

Paigaldatud valvekaamera pildist selgus, et pekitüki kadumise taga on kaelamurdvaid akrobaatilisi liigutusi tegev nugis.

Video kommentaarides jagatakse hüva nõu, kuidas edasi käituda, et rammutoitu ka tihastele jätkuks. Nugisele soovitatakse panna tema ports madalamale, panna talle kassikrõbinaid või lihtsalt suurem pekikamakas. Üldiselt aga arvatakse, et kuna kiskja on juba harjunud seal maiustamas käima, ei aita suurt midagi.