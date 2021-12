Heiki Valner kutsikavabrikust: uriin tilkus alla naabritele, hais oli võigas, mõned loomad tuleb eutaneerida

Loomad olid väga halvas konditsioonis, mõned neist tuleb kahjuks eutaneerida. Kui mitu ja millised on täpsemalt koerte vigastused, selgub lähipäevil, kui loomaarstid on nad kõik ühekaupa üle vaadanud.

Valneri sõnul on viimane aeg, et loomapiinajatele rangemaid sanktsioone rakendada ja loomade õiguste eest seisma hakata. Seni on sadistide tegevusele pigem läbi sõrmede vaadatud.

Heikil on palju kiidusõnu Põllumajandus- ja Toiduameti loomade heaolu peaspetsialistile Tiina Kukele, kes kirglikult loomapidajaid liistule tõmbab. «Ka Sillamäe kutsikatehase likvideerimisega ei saanud kohalik veterinaarkeskus hakkama, kuniks Tiina võttis vägede juhtimise üle.»

Külmakartike koerakeste jaoks köeti päästebuss soojaks FOTO: Heiki Valner / Facebook

Kutsikavabriku päästeaktsioonist rääkides on Valner resoluutne: «Taoliste jätistega pole võimalik mõistev ja hea olla, selga tuleb lennata kohe kogu seaduse rangusega.»

55-aastane kutsikatootja Leena mängis ametnike närvidel viimase hetkeni. Ta väitis naabritele, et tal on kodus 15 tänavalt päästetud koera, kuid alumiste naabrite laest alla tilkuv kusi, hingemattev hais ja suur lärm ei mõjunud usutavalt. Ametnike saabudes ei teadnud proua isegi, kui mitu looma tal kodus on.

Leena kaitses end kuraasikalt: «Kas ma järgmisi koeri ei tohigi enam vastu võtta, kui tuuakse ja jätan nad külmal talvel tänavale surema?»

Proua sõnul on tal kõik koerad tänavalt külma käest päästetud FOTO: MTÜ Loomapäästegrupp / Heiki Valner / Facebook

Naine küsis ka millal oma loomad tagasi saab. Kuuldes vastust, et mitte kunagi, teatas ta nahhaalselt: «Tulge kuu aja pärast tagasi ja näete ise, et mul on siis sama palju koeri taas korteris! Te ei saavuta midagi!»

Loomakaitsja Valner kommenteeris mõrult, et sellist kutset ei saa vastamata jätta ja päris kindlasti jäävad nad seda prouat edaspidigi jälgima ja külastama.

«Lisaks leppisin naabritega kokku, et nad helistavad kohe, kui uued koerad majja tuuakse. See pole okei ja loodetavasti näete seda piltidelt isegi. Väike ruum, mis ei vasta sanitaarnõuetele, poolnäljased ja väärarenguga loomad elu eest suures karjas võitlemas. Palju-palju väikseid puure, kus koerad oma s**a ja kuse sees elama sunnitutena uut suutäit ja ostjat ootavad. Ja see rõve hais, mis sekundiga riietesse imbub ning silmist vee välja toob.»

Aga kes on süüdi? Kasvataja Leena?



«Lora puha,» hüüatas Valner sõjakalt. Loomulikult on Leena süüdi loomade väärkohtlemises ja saab kohtus vastuseid anda. Kuid esmasüü on neil, kes soovivad sandikopikate eest tõukoeralaadseid koeri osta. Nende tõttu see jõhker äri püsti püsibki.«

»Antud juhul toovad pisara silmanurka kaks pisikest vesipäist koeralast, kelle eluke lõppeb ilmselt enne kui see alata jõudis. Ühel vaesekesel silm välja turritamas, koljud mõlemil veel „lahti.« Kolmas, surmaeelikust koeraäri ohver aga tõmbleb ja rappub vahetpidamata. Kahtlusi terviserikkest ja väärarengust täheldasin veel nii mõnegi puhul, aga las ekspertarvamus jäägu ikkagi loomaarstidele. Nii-nii kahju ja ma vihkan täiega neid jätiseid tänu kellele see loomade sandistamine toimub. Ärge armu ja mõistmist minu poolt oodake!»

Heiki Valner

Kokkulepe kohaselt toimetab Sillamäe koertega edasi Varjupaikade MTÜ. Loomapäästegrupil on võimekus tagada ravi ja majutus 20-25 koerakesele ja taoline abipakkumine on tehtud.

Valner lõpetab oma jutu üleskutsega: «Otsid lemmikut? Mine Varjupaikade MTÜ lehele ja vali just sealt! Teete konkreetsele loomale head ja vabastate kohad uutele õnnetutele hingedele. Loomaärikad aga arvestagu uue reaalsusega: me teame teie tegevusest ja oodake vaid meid külla! Teine homme me tuleme ja taome teie piinavabriku ja sissetulekuallika pilbasteks ning ei aita teid Eesti kohus, Robert Sarv ega Jumal taevas. Uskuge mind!»