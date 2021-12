Heidit Kaio perekoeral on teravmeelne lemmikmänguasi

Heidit räägib lähemalt, kuidas just kirves koera lemmikuks sai ning kellega ta mänguasju jagab.

«Kirves on tegelikult noorema poja Villemi (12) oma, kes seda viibutades mööda aeda koos sõpradega ringi jookseb. Olen kahtlustanud, et Käbi peab ka ennast meie pere lapseks ja kuna lapsed jooksevad kirvega ringi, siis teeb seda temagi ja kutsub huvilisi mängima,» naerab Heidit. «Kirveheide Käbile meeldib – keegi viskab ja tema toob ära. Kui kirvest ei ole käepärast, siis on tennisepall sobilik mängukaaslane. Muud roikad võivad ka häda pärast sobida.»