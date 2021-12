PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib imehea südamega Stella-Donna

Stella-Donnal on imeilusad silmad. Tal on imekena roosa nina. Ta üleüldse imeline. Kahjuks enamus inimesi ei mõista seda, sest Stella-Donna kardab inimest. Palun proovi Stella-Donnat mõista ja anna talle võimalus näidata kui imeline ta on! Paku Stella-Donnale kodu või vähemalt hoiukodu!