VIDEO ⟩ Ida-Virumaalt päästetud sadakond koera on Varjupaikade MTÜ hoole all

Sellised kutsikavabrikud tegutsevad, kuna nõudlus odavate tõukoerte vastu on suur. Kui soovid osta tõulooma, siis palun ole tähelepanelik! Tõutunnistuse ja vaktsiinide puudumine ning ostetava looma elutingimuste varjamine on selged ohumärgid, et tegu võib olla kutsikavabrikuga!