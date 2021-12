9 nõuannet, kuidas koerasõbralikult jõule tähistada

3. Väldi klaasist kuuseehteid. Neid on väga lihtne lõhkuda. Kasuta plastist kuuseehteid.

4. Peida elektrijuhtmed ära. Elektrijuhtmed on eriti ohtlikud noorte koerte jaoks, kes alles õpivad maailma avastama ja kõike närivad.

5. Ära jäta kingitusi kuuse alla ilma järelvalveta. Kingitused võivad sinu koera jaoks näida väga ahvatlevad, eriti, kui need sisaldavad midagi söödavat.

6. Tee kindlaks, et koeral ei oleks ligipääsu põlevatele (lõhna)küünaldele või õlilampidele/difuuseritele. Kuuma vahaga võib koer palju pahandust korraldada. Koerad võivad põleva küünla ka kergesti ümber ajada ja sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed.

7. Ära jäta šokolaadi vedelema. Šokolaad on koerte jaoks teadagi väga toksiline toiduaine. Jõulude ajal pea meeles, et päkapikusussi sisse jäänud šokolaad võib huvi pakkuda ka sinu lemmikule, seega oleks parem, kui päkapikususs oleks seatud nii, et koer sellele ligi ei pääseks.