PÄEVAKÄPP ⟩ Arglikult varju jäänud armas Fendi otsib oma kodu juba neli aastat

Tundub uskumatu, aga jah, Fendi on tõesti väga-väga kaua oma kodu oodanud. Ta on näinud sadade teiste kiisude kojuminekut, kuid ise on ta täitsa teenimatult varju jäänud… Jah, Fendi on tagasihoidlik ning ta kasukas pole kõige silmatorkavam kassitoas… aga Fendi on ometi täiesti erakordne oma alalõpmata kurblike silmadega, ümarate kõrvakestega, armsa sabajupi ja üdini õrna ja preililiku olekuga.