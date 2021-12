VIDEO ⟩ Uskumatu: kassidega koos üles kasvanud koer oskab nurru lüüa

Winston on üles kasvanud koos kuue kassiga, kes on talle uskumatult suurt mõju avaldanud. Nimelt õppis ta juba umbes 4-kuuselt nurrumise selgeks ning demonstreerib seda siiani iga kord, kui perenaine teda paitab.

Perenaine Beth Clark oli sellest küll esialgu üsna ehmatanud, kuid ta sai kiiresti aru, et koer on oma pereliikmetelt selle kombe üle võtnud ning väljendab seeläbi oma rahulolu. «Olen õnnelik, kui tema on õnnelik,» sõnas ta väljaandele The Dodo.