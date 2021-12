NAERUTAJA ⟩ Koera tarkusetera: pättustega vahele jäädes teeskle, et kõik on korras

Paistab, et köögikapile on jäetud midagi huvipakkuvalt maitsvat, mida koer on inspekteerima tõtanud. Kui koer inimest märkab, saab ta kohe aru, et ta ei tohiks seal nuuskida või näpata ning kõnnib asjalikult kahel jalal minema nagu oleks see maailma kõige tavalisem koera käitumine. Käpaline jätab mulje nagu oleks hoolitsevalt ahjukana ette valmistanud või sinki viilutanud ja nüüd on asja köögi teistesse kohtadesse.