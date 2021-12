TUNNE RISKE ⟩ Eksootiline lemmikloom võib endaga kaasa tuua surmava haiguse

Enamik eksootilisi loomi on territoriaalsed ja nõuavad oma liigiga suhtlust, kuid kodudes on nad tavaliselt isoleeritud ja veedavad suurema osa oma päevast väikeses aedikus, kus ei saa vabalt ringi liikuda ja oma loomulikku käitumist väljendada. Nii võib ta muutuda ohtlikuks omanikule, naabrile ja tervele kogukonnale. Üle ookeani on olnud mitmeid juhtumeid, kus ahvid on inimesi hammustanud, tiigrid on räsinud lapsi ja täiskasvanud või maod on proovinud lämmatada. Ka Eestis leiavad aset sellised sündmused. Näiteks on Tallinnas serval purenud inimest, šimpans on hammustanud väiksel poisil tüki kõrvast ning aastas vähemalt korra saab lugeda artiklit, kus madu läks vabadust nautima, kilpkonna leidmine meie loodusest on muutumas juba suhteliselt tavaliseks.

Zoonoosid on mets- ja koduloomade nakkushaigused, mis võivad edasi kanduda inimesele. Paljud eksootilised loomad on zoonootiliste haiguste kandjad, mis kõik on inimestele edasi kanduvad. Kuuest haigusest viis, mida U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) agentuur peab riikliku julgeoleku suurimaks ohuks, on zoonootilised. Ajakiri Journal of Internal Medicine hindas, et alates 2000. aastast on maailmas zoonootilistesse haigustesse nakatunud 50 miljonit inimest ja koguni 78 000 inimest on surnud.